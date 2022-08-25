.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Freedom Finance Global рекомендует держать акции Intuit
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
25 августа 2022 года 16:48
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Intuit
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Intuit Inc. с прогнозной стоимостью $489 за штуку на горизонте 12 месяцев , сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Мы оцениваем финансовые результаты эмитента как уверенные: выручка и прибыль сохраняют сильный импульс к росту. Также мы не ожидаем значительного ухудшения финансовых показателей компании в условиях мягкой рецессии, что обусловлено существенной долей поступлений, которые обеспечиваются за счет подписок (80% в сегментах Small Business и Consumer) и не дискретным характером продуктов эмитента. В наиболее уязвимой позиции находится направление Credit Karma, 30% доходов которого формируются благодаря поступлениям от консультаций по персональным займам. Мы позитивно оцениваем повышение долгосрочного прогноза роста в сегменте Small Business & Self-Employed с 10-15% до 15-20%. Принимая во внимание сильную органическую динамику последних лет и повышение долгосрочного прогноза менеджмента, мы полагаем, что мультипликатор P/E NTM компании может составить 30", -пишет старший аналитик Михаил Степанян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-INTUIT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
25 августа 2022 года 18:54
"Инвестиционный банк Синара" присвоил рекомендацию "покупать" для акций Alibaba Group Holding с прогнозной стоимостью 137 гонконгских доллара (HKD) за штуку ($140 за ADR) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 55% от текущего уровня, сообщается в обзоре. "Падение котировок бумаг... читать дальше
.25 августа 2022 года 18:34
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 16 сентября 2022 года может составить 50 б.п., говорится в комментарии "Велес Капитала". "По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам выросла во второй декаде августа с 6,83% до 6,86% годовых. Рост совсем... читать дальше
.25 августа 2022 года 18:06
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Магнита" (прогнозная стоимость находится на уровне 7490 рублей за штуку) и Fix Price (прогнозная стоимость - 473 рубля за штуку), считают аналитики Sber CIB. "Магнит" показал сильные результаты за первое полугодие 2022 года и успешно интегрировал сеть... читать дальше
.25 августа 2022 года 17:40
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций PetroChina Co. с прогнозной стоимостью 4,08 гонконгского доллара (HKD), что предполагает потенциал роста 11,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность за второй квартал 2022 года китайского нефтегазового... читать дальше
.25 августа 2022 года 17:15
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4110-4180 пунктов, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Сергея Глинянова. "S&P 500 замедлил интенсивность движения, однако все еще продолжает корректироваться. Ближайшая поддержка расположена на уровне... читать дальше
.25 августа 2022 года 16:13
Акции NVIDIA Corp. будут торговаться под давлением продавцов в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. "Компания Nvidia опубликовала финансовые показатели за второй квартал 2023 ф.г. и представила прогноз на 3К23 (закончится 31... читать дальше
.25 августа 2022 года 15:46
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" рекомендуют покупать акции Discover Financial Services, являющегося бенефициаром потенциальной меры поддержки правительства США. Эксперты отмечают в комментарии следующие драйверы роста цены бумаги эмитента: - Компания торгуется на уровне 6x P/E, что... читать дальше
.25 августа 2022 года 15:16
Акции "Магнита" в настоящее время наиболее интересны для инвесторов среди компаний сектора российского ритейла, считают аналитики "Финама". "Положительная динамика котировок бумаг, которые в августе восстановились к уровням начала года, объясняется сильными операционными результатами,... читать дальше
.25 августа 2022 года 14:49
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре текущего года может составить 0,25 п.п., считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "По нашему мнению, дефляция в РФ может продолжиться еще и в сентябре благодаря высокому уровню урожайности. Других важных внешних факторов мы пока не... читать дальше
.25 августа 2022 года 14:09
Вероятно снижение ключевой ставки Банка России на 100 б.п. (до 7% годовых) по итогам заседания в сентябре текущего года, полагают аналитики Sber CIB Игорь Рапохин и Алиса Закирова. "Данные по инфляции от Росстата (за период с 16 по 22 августа потребительские цены в России снизились на 0,15% после... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.