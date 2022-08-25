Freedom Finance Global рекомендует держать акции Intuit Inc. с прогнозной стоимостью $489 за штуку на горизонте 12 месяцев , сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Мы оцениваем финансовые результаты эмитента как уверенные: выручка и прибыль сохраняют сильный импульс к росту. Также мы не ожидаем значительного ухудшения финансовых показателей компании в условиях мягкой рецессии, что обусловлено существенной долей поступлений, которые обеспечиваются за счет подписок (80% в сегментах Small Business и Consumer) и не дискретным характером продуктов эмитента. В наиболее уязвимой позиции находится направление Credit Karma, 30% доходов которого формируются благодаря поступлениям от консультаций по персональным займам. Мы позитивно оцениваем повышение долгосрочного прогноза роста в сегменте Small Business & Self-Employed с 10-15% до 15-20%. Принимая во внимание сильную органическую динамику последних лет и повышение долгосрочного прогноза менеджмента, мы полагаем, что мультипликатор P/E NTM компании может составить 30", -пишет старший аналитик Михаил Степанян.

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