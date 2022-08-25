Акции NVIDIA краткосрочно будут торговаться под давлением - Инвестбанк Синара

Акции NVIDIA Corp. будут торговаться под давлением продавцов в краткосрочной перспективе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина.

"Компания Nvidia опубликовала финансовые показатели за второй квартал 2023 ф.г. и представила прогноз на 3К23 (закончится 31 октября 2022 года), который нам представляется неубедительным. Мы негативно оцениваем представленные прогнозы и предполагаем, что в краткосрочной перспективе бумаги Nvidia попадут под давление продавцов", - отмечают эксперты в комментарии.

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