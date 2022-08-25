Акции Магнита в настоящее время наиболее интересны среди ритейлеров РФ - "Финам"

Акции "Магнита" в настоящее время наиболее интересны для инвесторов среди компаний сектора российского ритейла, считают аналитики "Финама".

"Положительная динамика котировок бумаг, которые в августе восстановились к уровням начала года, объясняется сильными операционными результатами, опубликованными в июле, и закрепившей позитив хорошей отчетностью. Опубликованные в августе финансовые результаты вполне оправдали ожидания инвесторов. Пробитие уровня в 5350 рублей за акцию может открыть дорогу для дальнейшего роста. Кроме того, драйвером роста акций "Магнита" станет потенциальный возврат к выплате дивидендов", - пишут эксперты в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.