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25 августа 2022 года 12:51
Уровень ставки ЦБ РФ в конце 2022г составит, вероятно, 7,5% - "Мои Инвестиции"
Уровень ключевой ставки ЦБ РФ в конце текущего года составит, вероятно, 7,5% годовых, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Осенью ситуация с инфляцией в России изменится. Сезонные факторы (низкие цены на плодоовощи) будут исчерпаны. Вероятное ослабление рубля ускорит рост цен. Все это заставит Банк России замедлить темп снижения ключевой ставки. Денежный рынок закладывает ее снижение в сентябре лишь на 25 б.п., а участники рынка ОФЗ, судя по котировкам, и вовсе не ждут ее изменения. Мы ожидаем ключевую ставку на уровне 7,5% в конце текущего года и вблизи 7% в 2023 году", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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