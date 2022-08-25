Рубль может завершить текущую неделю выше 60 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Курс рубля может завершить текущую торговую неделю на уровнях выше 60 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"В четверг пик налоговых платежей - последний день для перечисления в бюджет НДПИ, НДС, акцизов. На этом, по сути, налоговый период завершится. Также от укрепления рубля защищают спекуляции на тему возможного возвращения в сентябре модифицированного бюджетного правила. Объемы в паре юань/рубль позволяют это сделать. По нашим грубым прикидкам, ежемесячный объем интервенций может быть эквивалентен $3 млрд. По консервативной оценке, это может спровоцировать ослабление рубля на 5%. В целом полноценный запуск бюджетного правила может в итоге ослабить рубль на 7-10%. Осталось дождаться какой-либо конкретики по параметрам нового механизма, - пишет Шульгин в комментарии. - С момента старта налогового периода курс пары USD/RUB расширил торговый диапазон, попытался атаковать 62,22 руб./$1, но не смог. Попытался протестировать поддержку 58 руб./$1 - опять неудача. В итоге курс вернулся к равновесию около уровня 60 руб./$1. Четверг этой недели "унесет с собой" пиковую нагрузку налогового периода. Рубль может завершить неделю выше 60 руб./$1".

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