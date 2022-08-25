Бумаги М.Видео среднесрочно могут торговаться хуже рынка - BCS Express

Бумаги "М.Видео" могут торговаться "хуже рынка" в среднесрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Группа "М.Видео" представила довольно слабые результаты по итогам I полугодия. В среднесрочной перспективе бумаги эмитента могут выглядеть "хуже рынка". Из-за оттоков в оборотный капитал и перестройки бизнеса компания вряд ли в ближайшее время вернется к выплате дивидендов", - отмечает аналитик.

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