"Велес Капитал" рекомендует покупать акции МТС с прогнозной ценой 340 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "МТС" с прогнозной стоимостью 340 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Ядро бизнеса оператора, которое представляют сервисы связи, после февральских событий существенно не пострадало, хотя полностью негативных событий компании избежать не удалось. Прочие направления оказались под более сильным давлением, что влияет на результаты всей группы. Также сохраняется неопределенность с поставками необходимого оборудования, которые были полностью остановлены и пока не возобновились даже от китайских партнеров. Несмотря на дополнительные трудности, мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на бумаги "МТС". Группа все еще может обеспечить стабильные и высокие денежные потоки, а также имеет потенциал увлечения темпов роста в будущих периодах. На текущих ценовых уровнях компания предоставляет высокий потенциальный возврат инвесторам по средствам дивидендов с привлекательной доходностью более 13%", - пишет аналитик Артем Михайлин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.