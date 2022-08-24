Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2220-2270п во второй половине недели - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2220-2270 пунктов во второй половине текущей недели, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука.

"Ожидаем, что во второй половине недели индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне 2220-2270 пунктов. С одной стороны, ожидания конвертации расписок в акции сдерживают рост, а с другой - высокие цены на нефть, а также возможные дивиденды "НОВАТЭКа", "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" оказывают поддержку. "Лучше рынка" могут оказаться нефтегазовый сектор, а также золотодобывающие компании, акции которых могут пользоваться спросом вслед за ростом цен на золото", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.