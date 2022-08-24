"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Kuaishou Technology с прогнозной ценой 92,15 гонконгского доллара (HKD) на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Падение котировок акций Kuaishou, китайского разработчика развлекательных и стриминговых приложений, на 8,1% после публикации квартального отчета, по нашему мнению, является неоправданным. Отчет компании оказался значительно лучше, нежели результаты некоторых других (и даже более крупных) представителей китайского техсектора. С начала июля цена бумаг эмитента скорректировалась на 21% на фоне снижения бенчмарка Hang Seng всего на 11%. Это позволяет ожидать и более быстрого восстановления акций в дальнейшем, когда конъюнктура на рынке улучшится", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

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