Возможен рост котировок акций Intuit в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Возможен рост котировок акций Intuit Inc. в ближайшее время на фоне отчетности компании за четвертый квартал 2022 ф.г., считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Скорректированная прибыль Intuit за четвертый квартал 2022 ф.г. составила $1,1 на акцию и превысила консенсус-прогноз FactSet ($0,98) на 12%. При этом прогноз менеджмента по прибыли на 2023 ф.г. оказался на уровне ожиданий - $13,59-13,89 на акцию. Кроме того, совет директоров компании санкционировал выкуп акций дополнительно на $2 млрд (около 1,6% капитализации компании). Мы позитивно оцениваем отчетность компании и ожидаем рост котировок ее бумаг на данной новости", - отмечают эксперты.

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