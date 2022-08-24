"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $195

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $195 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $169, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"24 августа Salesforce отчитается о финансовых результатах за II квартал 2022 года. Ожидается, что выручка составит $7,69 млрд, а прибыль на акцию - $1,03. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст хороший прогноз, рынок может заложить данный позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения цена акции находится у локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $195. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $169 риск на портфель составит 0,28%", - указывают в "Финаме".

Salesforce Inc. - американский разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием Force.com компания продвигает PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом Database.com - облачную систему управления базами данных.

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