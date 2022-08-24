.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможен постепенный рост цены бумаг Системы к уровню 20 руб. - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 августа 2022 года 14:49
Возможен постепенный рост цены бумаг Системы к уровню 20 руб. - BCS Express
Возможен постепенный рост цены бумаг АФК "Система" к уровню 20 рублей за штуку на стабильном внешнем фоне, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Публикация финансовых результатов АФК "Система" за второй квартал по МСФО (29 августа) должна оказать позитивное влияние на котировки бумаг в краткосрочной перспективе, считают эксперты: у инвесторов появится большее понимание по положению дел в компании, вырастет степень определенности. "Локальный позитивный эффект может оказать также новость о том, что эмитент обратился в Минфин РФ с просьбой не проводить автоматическую конвертацию GDR до окончания разрешенного срока продолжения их обращения. Если просьба будет одобрена, то это избавит бумаги АФК "Система" от возможного навеса предложения из-за расконвертации", - отмечают в инвесткомпании. "В средне- и долгосрочной перспективах ожидания по акциям умеренно позитивные. Сильный фактор в пользу роста бумаг - выигрыш от снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Благодаря сокращению ключевой ставки стоимость обслуживания долга сокращается. Другой момент - акции оценены дешево относительно общей стоимости активов эмитента, сейчас дисконт составляет более 30%. При этом дисконт к активам в 2022 году временно выпал из фокуса инвесторов. В сложившейся макроконъюнктуре сложно ожидать новых IPO непубличных "дочек", а это ключевой фактор в раскрытии стоимости холдинга. В перспективе года при стабильном фоне допускаем постепенный подъем цены бумаг в сторону 20 руб." - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
24 августа 2022 года 19:04
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" для акций Haier с прогнозной стоимостью 30 гонконгских долларов (HKD) за штуку на август 2023 года, что предполагает потенциал роста 26,6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Известный на весь мир производитель... читать дальше
.24 августа 2022 года 18:40
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2220-2270п во второй половине недели - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 2220-2270 пунктов во второй половине текущей недели, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Лящука. "Ожидаем, что во второй половине недели индекс Мосбиржи будет консолидироваться в диапазоне... читать дальше
.24 августа 2022 года 18:15
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Kuaishou Technology с прогнозной ценой 92,15 гонконгского доллара (HKD) на июнь 2023 года, что предполагает потенциал роста 33% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Падение котировок акций Kuaishou, китайского... читать дальше
.24 августа 2022 года 17:39
"Финам" повысил рейтинг акций Xiaomi Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость 13,3 гонконгского доллара (HKD) на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущего уровня, для этих бумаг была подтверждена... читать дальше
.24 августа 2022 года 17:04
Возможен рост котировок акций Intuit Inc. в ближайшее время на фоне отчетности компании за четвертый квартал 2022 ф.г., считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Скорректированная прибыль Intuit за четвертый квартал 2022 ф.г. составила $1,1 на акцию и превысила консенсус-прогноз FactSet... читать дальше
.24 августа 2022 года 16:41
Базовый вариант снижения ключевой ставки Банка России на 50 б.п. по итогам заседания в сентябре 2022 года сохраняется, сообщается в комментарии директора по инвестициям "Локо Инвеста" Дмитрия Полевого. Также, по мнению эксперта, к концу текущего года ставка вряд ли превысит 7-7,25%... читать дальше
.24 августа 2022 года 16:14
Индекс S&P 500 будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 4090-4140 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков. "S&P 500 продолжает корректироваться. Ближайшее сопротивление для него находится на уровне 4088 пунктов, вблизи которого проходит 100-дневная... читать дальше
.24 августа 2022 года 15:48
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 85 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1,5 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 64,2 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На "АЛРОСА" приходилось около трети... читать дальше
.24 августа 2022 года 15:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $195 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $169, говорится в комментарии инвестиционной компании. "24 августа Salesforce отчитается о... читать дальше
.24 августа 2022 года 14:19
Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. с прогнозной стоимостью 263,8 гонконгского доллара (HKD) на апрель 2023 года, что предполагает потенциал роста 18,9% от текущего уровня, на фоне нейтральной оценки отчета китайского интернет-ритейлера за второй квартал 2022... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.