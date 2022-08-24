"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. с прогнозной стоимостью 263,8 гонконгского доллара (HKD) на апрель 2023 года, что предполагает потенциал роста 18,9% от текущего уровня, на фоне нейтральной оценки отчета китайского интернет-ритейлера за второй квартал 2022 года с положительными моментами по части повышения маржинальности и операционной эффективности, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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