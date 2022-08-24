Цены на удобрения и цветные металлы будут консолидироваться у текущих уровней до конца 2022г - "Финам"

Цены на удобрения и цветные металлы будут консолидироваться у текущих уровней до конца 2022 года, полагает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"После пиков начала марта, когда все поднялось до невиданных цен, рынки промышленных металлов и других базовых материалов испытали достаточно сильную ценовую коррекцию. Только в середине июля они встретили более-менее серьезную поддержку. Эта поддержка сейчас позволяет надеяться если не на разворот рынка, то хотя бы на консолидацию вокруг текущих уровней. В связи с этим мы ожидаем консолидацию цен на цветные металлы и на удобрения примерно до конца года в районе текущих уровней с погрешностью 10-15%", - пишет эксперт в комментарии инвесткомпании.

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