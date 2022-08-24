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24 августа 2022 года 11:31
Вероятен отскок индекса Hang Seng до 19500п в ближайшие сессии - BCS Express
Вероятен отскок индекса Hang Seng до 19500 пунктов в ближайшие торговые сессии, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Котировки индекс Гонконгской биржи Hang Seng снизились в рамках прогноза до локальной поддержки. В моменте они держатся на уровне 19270 пунктов. На ближайших торговых сессиях котировки с высокой вероятностью будут пытаться совершить отскок до 19500 пунктов. Говорить о том, что текущие уровни могут стать точкой для полноценного разворота, не приходится. Для роста рынку требуются новые позитивные драйверы, а учитывая его специфику, без новых решений правительства по стимулированию экономики не обойтись", - пишет аналитик в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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