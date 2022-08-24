BCS Express закрыл торговую идею: "покупать акции EOG Resources с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования до 30 дней, открытую 8 августа 2022 года, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Доходность за 12 торговых дней составила 16,6%. Секторальный ETF на нефтегазовый сектор SPDR XLE вырос на 11%, а индекс S&P 500 упал на 0,2%. Также оправдался прогноз относительно цен на природный газ и нефть на время действия инвестиционной идеи", - отмечает эксперт Никита Покровский.

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