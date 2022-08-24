Вероятна стабилизация цены нефти в диапазоне $98-100/барр. в среду - ПСБ

Вероятна стабилизация котировок нефти в диапазоне $98-100 за баррель на торгах в среду, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Статистика от Американского института нефти показала резкое сокращение запасов сырой нефти (на 5,6 млн барр.), что было связано с роспуском 8,1 млн барр. из стратегических резервов за неделю, завершившуюся 19 августа. Запасы бензинов выросли на 0,2 млн барр., дистиллятов - на 1,05 млн барр. В среду будет опубликована статистика от Минэнерго США, но вряд ли здесь мы увидим особые отличия, кроме того, автомобильный сезон близится к завершению, и потребление нефтепродуктов будет замедляться. Ключевой темой на рынке нефти пока остаются комментарии ОПЕК+ относительно возможного сокращения добычи нефти в случае заключения ядерной сделки между Ираном и США. Мы считаем, что после неплохого отскока во вторник цены на нефть марки Brent в среду будут стабилизироваться в зоне $98-100 за баррель", - указывает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.