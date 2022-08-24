Вероятно ослабление рубля в конце текущей недели - "Алор Брокер"

Вероятно ослабление рубля по отношению к доллару США в конце текущей недели, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль во вторник закрылся без изменений, чуть ниже отметки 60 руб.$1. Пока российскую валюту поддерживает пик налогового периода, но к концу недели можно ждать ослабления рубля на снижении объема предложения валюты со стороны экспортеров и спекулятивного отыгрывания ожиданий начала покупки валюты Минфином РФ", - отмечает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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