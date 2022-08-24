Диапазон торгов 58-60 руб./$1 пока остается актуальным - ПСБ

Актуальность диапазона торгов на среду в 58-60 руб./$1 по-прежнему сохраняется, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Торговая активность долларом с расчетами "завтра" заметно снизилась во вторник, впрочем, как и показатель волатильности. Несмотря на ощутимый рост цен на нефть, а также продолжающийся налоговый период стоимость доллара продолжила консолидироваться под отметкой 60 руб./$1. По нашим оценкам, абсорбировали навес предложения иностранной валюты спекулянты, ожидающие скорого старта (в сентябре) валютных интервенций. Также отметим, что на следующей неделе начинается ремонт газопровода "Северный поток", что в целом может локально ослабить позиции национальной валюты, ввиду чего участники торгов снижают свою активность на валютном рынке. Считаем, что технически у пары доллар/рубль пока сохраняется потенциал к снижению. Заметим, что в среду заключительный день конвертации валютной выручки экспортерами перед основными налоговыми выплатами. Продолжаем ориентироваться на диапазон 58-60 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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