Нефть может торговаться выше $100/барр. в ближайшие дни - BCS Express

Нефть марки Brent может торговаться выше уровня в $100 за баррель в ближайшие дни, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent вернулись во вторник выше $100 за баррель на фоне слухов о том, что ОПЕК+ может сократить добычу в случае ядерной сделки между США и Ираном. Министр энергетики Саудовской Аравии публично заявил о возможности сокращения уже на следующем заседании, но аргументировал это разобщенностью фьючерсного и физического рынков. Пока сложно сказать, как будут действовать ОПЕК+. Заседание альянса 5 сентября обещает быть интересным. На мой взгляд, даже в случае сокращения квот ощутимого влияния на физический рынок не будет, поскольку ОПЕК+ и так отстает от цели на 2,8 млн б/с. Корректировки квот для большинства членов альянса имеют бумажный характер, однако рынок сейчас движется на ожиданиях, так что цены на нефть марки Brent вполне могут оставаться трехзначными в ближайшие дни", - пишет аналитик в обзоре инвестиционной компании.

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