Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост к 2450-2500п - BCS Express

Индекс Мосбиржи в целом обладает шансами на рост к уровням 2450-2500 пунктов, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Индекс Мосбиржи во вторник пробил важный рубеж - сопротивление 2240 пунктов. Технические признаки для начала восходящего тренда полноценно оформились, что дает возможность ожидать более серьезного движения в район 2450-2500 пунктов. При этом наиболее рискованные участники, которые покупали еще в районе 2100, могут начать фиксировать прибыль уже в районе 2300 пунктов, особенно при появлении негативных новостей. Поэтому умеренная коррекция в ближайшие дни вполне может быть признаком здорового развития тренда", - отмечает аналитик в комментарии инвесткомпании.

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