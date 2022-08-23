Возможно небольшое снижение индекса Мосбиржи в среду - ПСБ

Возможно небольшое снижение индекса Мосбиржи на торгах в среду, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Индекс Мосбиржи во вторник преодолел отметку 2250 пунктов на повышенных объемах торгов. Спросом пользовались ключевые бумаги российского фондового рынка, о чем свидетельствует сильно подросший отраслевой индекс "голубых фишек". Отметим, что индекс вернулся к максимумам с конца июня. Рост вместе с увеличением объемов торгов вселяют надежду, что доверие инвесторов постепенно увеличивается. Следующим уровнем сопротивления будет отметка 2280 пунктов - нижняя граница канала, который был с конца апреля по конец июня. Однако в среду есть возможность увидеть небольшой откат. Отчетность TCS Group может не оправдать ожидания инвесторов после столь затяжного роста. Кроме того, индекс Мосбиржи растет четыре дня подряд", - отмечает эксперт в комментарии.

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