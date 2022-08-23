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23 августа 2022 года 17:49
Sber CIB назвал топ акций РФ, наиболее устойчивых и перспективных в текущий момент
Аналитики Sber CIB отобрали шесть бумаг на российском фондовом рынке, которые считают наиболее устойчивыми и перспективными в сложившихся условиях: "ЛУКОЙЛ", "Магнит", Ozon, "Самолет", "Интер РАО" и "ФосАгро", сообщается в обзоре. "За основу при составлении подборки взят базовый экономический сценарий, который предполагает относительно крепкий рубль в 2023 году - 65 руб./$1, цену нефти Urals в $75 за баррель и небольшой рост ВВП уже в 2023 году. Такой сценарий достаточно пессимистичен для экспортеров. В оптимистичном сценарии экономика быстрее адаптируется к санкциям, а в пессимистичном цены на нефть снижаются до $40 за баррель, а курс рубля к доллару слабый - 83 руб./$1 в 2023 году. Взяты локальные компании, которые демонстрируют значительный рост и улучшение финансовых показателей, а также могут выплатить дивиденды с привлекательной доходностью или выиграть от консолидации отрасли. Среди экспортеров отобраны компании, которые платят дивиденды и работают на рынках с хорошей конъюнктурой", - указывают аналитики в материале. "ЛУКОЙЛ" выглядит наиболее недооцененным по сравнению с другими российскими нефтяными компаниями как по мультипликаторам, так и по модели дисконтированных денежных потоков. Дисконт может быть обусловлен рекомендацией отложить решение о выплате финальных дивидендов за 2021 год. Если компания все-таки решит выплатить дивиденды в течение 2022 года, высока вероятность, что акции эмитента могут вырасти в цене", - отмечают эксперты. "Магнит" - один из основных бенефициаров дополнительной индексации пенсий и новых социальных выплат. Ожидается стабильное повышение сопоставимого среднего чека, а российская регистрация компании увеличивает вероятность дивидендных выплат, указывают аналитики. "Бумаги Ozon обладают существенным потенциалом роста в долгосрочной перспективе. Сильные результаты "Яндекса" за второй квартал 2022 года подтверждают тезис Ozon о том, что при замедлении роста компания может довольно значительно улучшить юнит-экономику. Таким образом бумаги эмитента позволят сделать прямую ставку на сокращение убытков у игроков в секторе электронной коммерции", - пишут аналитики инвестбанка. "Среди публичных девелоперов у "Самолета" самый большой земельный банк (29 млн кв. м. c учетом доли партнеров). Масштабный земельный банк и активная стратегия продаж позволят компании продемонстрировать рост даже в кризисный год - эмитент планирует увеличить продажи на 50% в квадратных метрах, хотя прогноз аналитиков консервативнее - рост на 43%. Среди публичных девелоперов только эта компания сохранила дивидендные выплаты в 2022 году (планируется выплатить в виде промежуточных дивидендов в общей сложности 10 млрд руб., что предполагает доходность около 6%", - отмечают в инвестбанке. "Интер РАО" - самая доступная по цене компания в секторе электроэнергетики - торгуется отрицательным мультипликатором EV/EBITDA. Рынок учитывает в оценке дисконт за пониженную долю прибыли, направляемую на дивиденды (25% против 50% в среднем по отрасли), а также игнорирует наличие огромной "подушки" денежных средств (около 350 млрд руб.), что больше капитализации компании (316 млрд руб.). Эмитент - один из ключевых претендентов на активы уходящей из России финской Fortum, в первую очередь "Юнипро", подконтрольной германской Uniper. Покупка такого крупного актива позволит увеличить масштаб бизнеса и базу для распределения дивидендов", - пишут эксперты. "ФосАгро" - один из крупнейших мировых производителей фосфорсодержащих удобрений и ведущий поставщик удобрений на российском рынке. Более 70% выручки ему приносят экспортные продажи. Удобрения подорожали на 100-250% (в зависимости от вида), поэтому динамичный рост мировых цен на удобрения позволит компании добиться новых рекордных финансовых показателей в 2022 году", - указывают в Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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