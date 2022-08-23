"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 141,8 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 141,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 121,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что в текущих рыночных условиях Сбербанк является основным поставщиком банковских услуг в России, что обеспечит поддержку котировкам его бумаг.

"С технической точки зрения бумага пробила важные локальные уровни сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 121,6 рубля риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8", - указывают в "Финаме".

Сбербанк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 43,5% вкладов населения, 40,7% кредитов физическим лицам и 31,8% кредитов юридическим лицам. В региональную сеть эмитента входят 11 территориальных банков с 14,2 тыс. подразделениями в 83 субъектах РФ.

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