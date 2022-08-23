"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Home Depot с целью $380

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot Inc. с целью $380 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,3%, стоп-приказ: $295, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания представила сильную финансовую отчетность по итогам II квартала 2022 года: в частности, прибыль на акцию выросла до 5,05$ за бумагу, превзойдя ожидания. Прогнозы также оптимистичные: высокий спрос со стороны покупателей в преддверии сезона праздничных распродаж позитивно отразится на выручке эмитента, что поддержит котировки его акций", - полагают эксперты.

"С технической точки зрения глобальный разворот нисходящего движения произошел после пробития уровня сопротивления $310. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $295 риск на портфель составит 0,82%", - указывают в "Финаме".

Home Depot Inc. - американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей в мире по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов.

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