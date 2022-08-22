"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену бумаг ФосАгро до 9000 руб

"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную стоимость бумаг "ФосАгро" до 9000 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"После публикации сильных финансовых результатов за 1П22 по МСФО совет директоров "ФосАгро" рекомендовал дивиденды в размере 780 руб. - это финальные дивиденды за 2021 год плюс за 1П22. Текущая дивидендная доходность составляет 9,66%. Дата закрытия реестра - 3 октября 2022 года. На фоне этого котировки бумаг эмитента дошли до нашего целевого ориентира. В связи с высокими дивидендами мы поднимаем цель до 9000 рублей. Рекомендуем выкупать коррекции в ожидании дивидендов", - указывает ведущий аналитик Дмитрий Баженов.

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