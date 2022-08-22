"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для "префов" Татнефти

"КИТ Финанс Брокер" сохраняет рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Татнефти", сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"После рекомендации совета директоров о выплате дивидендов за 1П22, котировки акций "Татнефти" выросли более чем на 8%, но затем скорректировались. Спекулянты зафиксировали прибыль. Мы по-прежнему сохраняем рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Татнефти" с целевым ориентиром 500 рублей за штуку", - указывают аналитики.

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