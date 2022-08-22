ПСБ рекомендует держать акции Черкизово

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Группы Черкизово", сообщается в комментарии.

"Мы умеренно позитивно оцениваем результаты "Черкизово" за 1П22. Учитывая непростые условия первого полугодия, снижение чистой прибыли и рентабельности оказалось не таким сильным, как ожидалось, и котировки бумаги отреагировали ростом. Во втором полугодии ждем повышения результатов из-за стабилизации экономики, налаживания логистики и, как следствие, снижения издержек. Рекомендуем держать акции компании", - пишут эксперты.

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