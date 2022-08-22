"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Zoom с целью $135

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Zoom Video Communications с целью $135 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: $92, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"22 августа эмитент представит финансовую отчетность по итогам II квартала. Аналитики ожидают роста выручки до $1,12 млрд и прибыль на акцию в размере $0,9387. Если отчетность и прогнозы превзойдут ожидания, рынок может заложить данный позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага подошла к сильному уровню поддержки. Открывать позицию стоит от текущего уровня на 5% от портфеля. При выставлении стоп-приказа на уровне $92 риск на портфель составит 0,40%", - указывают в "Финаме".

Zoom Video Communications - технологическая компания, владеющая проприетарной программой для организации видеоконференций Zoom.

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