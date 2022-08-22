"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сегежа Групп с целью 8,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Сегежа Групп" с целью 8,5 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: 7,3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"25 августа компания представит финансовую отчетность по МСФО за I полугодие 2022 года. Ожидаем публикацию хороших показателей и прогнозов, что окажет положительное влияние на стоимость акций", - указывают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции консолидировалась у уровня сопротивления. При пробитии открывается потенциал существенного роста. Идея на рост бумаги с целью 8,5 рубля. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 7,3 рубля риск на портфель составит 0,28%", - указывают эксперты.

"Сегежа Групп" - вертикально интегрированный лесопромышленный холдинг в составе группы компаний АФК "Система".

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