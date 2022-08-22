Рынок акций США может продолжить коррекцию на торгах в понедельник - BCS Express

Американский фондовый рынок может продолжить коррекцию вниз на торгах в понедельник, минимальная цель снижения индекса S&P 500 - 4200 пунктов, говорится в комментарии эксперта BCS Express Михаила Зельцера.

"Индекс широкого рынка S&P 500 "взмывал" выше 4300 пунктов, но уперся в глобальный нисходящий тренд, берущий начало от исторического пика, показанного в самом конце декабря 2021 года. Все последние торговые дни прошедшей недели вероятность остановки вверх была очень высокая. И под занавес получили падение основных индексов на 1-2%, а лидировал, как принято, высокотехнологичный Nasdaq, наиболее чувствительный к изменению доходностей долгового рынка. Биржевые эмоции немного улеглись, а ценовое давление рынка энергоносителей на экономику потребителей сырья не прекращается. С технической точки зрения S&P 500 движется в направлении 4200 пунктов. Это минимальная цель коррекции из области 4300 пунктов, и она пока еще остается "в работе", - пишет аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.