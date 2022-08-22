Вероятно сохранение цен ОФЗ на достигнутых уровнях в начале недели - ПСБ

Вероятно сохранение цен рублевых гособлигаций на достигнутых уровнях в начале текущей недели, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Складывающийся новостной фон в начале недели мы нейтрально оцениваем для рынка ОФЗ и ждем сохранения цен гособлигаций около текущих уровней. Умеренное давление на рынок видим со стороны снижающихся нефтяных цен, снижения склонности к риску на глобальных рынках и опасений ухудшения исполнения бюджета РФ августе-декабре. В то же время спрос на ОФЗ будут поддерживать уже прошедшее снижение ставок по рублевым депозитам, а также ожидания снижения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях", - пишет эксперт в комментарии.

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