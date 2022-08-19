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19 августа 2022 года 19:01
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,025 руб
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует спекулятивно покупать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,025 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 35% на горизонте 4-6 месяцев, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова. Эксперт напоминает, что в конце июля появилась информация о том, что банк "Открытие" начал работу с оценщиком в рамках подготовки сделки с ВТБ. Капитал банка "Открытие" составляет 550 млрд руб., у ВТБ на конец декабря 2021г составлял 2,2 трлн руб. По мнению Баженова, в результате присоединения банка ВТБ может решить проблемы с достаточностью капитала из-за потерь 2022г. Банк "Открытие" по итогам 1П22 показал чистую прибыль по РСБУ в размере 5,7 млрд руб., тем самым сохранив капитал. Прибыль от клиентского бизнеса выросла на 43%, в частности, чистые процентные доходы - на 74% за счет роста дохода по кредитным и торговым операциям, отметили в банке. "Сделка, скорее всего, пройдет в этом году, чтобы выполнить требования ЦБ по нормативам к капиталу внутри года. По нашим расчётам, ВТБ поглотит "Открытие" по оценке 0,3х BV - около 150 млрд руб. Таким образом, размер капитала ВТБ может вернуться примерно к 2-2,1 трлн руб. Соответственно, открывается потенциал роста до 0,025 руб. Мы рекомендуем спекулятивно покупать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,025 руб. Потенциал роста 35% на горизонте 4-6 месяцев", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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