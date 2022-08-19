"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,025 руб

"КИТ Финанс Брокер" рекомендует спекулятивно покупать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,025 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 35% на горизонте 4-6 месяцев, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

Эксперт напоминает, что в конце июля появилась информация о том, что банк "Открытие" начал работу с оценщиком в рамках подготовки сделки с ВТБ. Капитал банка "Открытие" составляет 550 млрд руб., у ВТБ на конец декабря 2021г составлял 2,2 трлн руб.

По мнению Баженова, в результате присоединения банка ВТБ может решить проблемы с достаточностью капитала из-за потерь 2022г. Банк "Открытие" по итогам 1П22 показал чистую прибыль по РСБУ в размере 5,7 млрд руб., тем самым сохранив капитал. Прибыль от клиентского бизнеса выросла на 43%, в частности, чистые процентные доходы - на 74% за счет роста дохода по кредитным и торговым операциям, отметили в банке.

"Сделка, скорее всего, пройдет в этом году, чтобы выполнить требования ЦБ по нормативам к капиталу внутри года. По нашим расчётам, ВТБ поглотит "Открытие" по оценке 0,3х BV - около 150 млрд руб. Таким образом, размер капитала ВТБ может вернуться примерно к 2-2,1 трлн руб. Соответственно, открывается потенциал роста до 0,025 руб. Мы рекомендуем спекулятивно покупать акции ВТБ с целевым ориентиром 0,025 руб. Потенциал роста 35% на горизонте 4-6 месяцев", - пишет эксперт инвесткомпании.

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