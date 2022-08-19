S&P 500 может демонстрировать нисходящую динамику на следующей неделе - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 может демонстрировать преимущественно нисходящую динамику на следующей неделе, полагает аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков.

"Летнее ралли на фондовых площадках аналитики воспринимают скептически. В настоящий момент основные индексы широкого рынка столкнулись с сопротивлением вблизи 200-дневной скользящей средней. Также отмечается исчерпание позитивного драйвера в виде покрытия коротких позиций. При этом на рынок все еще поступают позитивные сигналы. В частности, поддержку котировкам на прошлой неделе оказала публикация данных о розничных продажах, которые продемонстрировали сохранение силы потребительского спроса. На предстоящей неделе индекс S&P 500 может демонстрировать преимущественно нисходящую динамику, двигаясь в диапазоне 4170-4300 пунктов", - пишет эксперт.

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