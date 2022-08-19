Дивдоходность акций ФосАгро может составить около 6% во 2П22 - "Мои Инвестиции"

Дивидендная доходность акций "ФосАгро" может составить во II полугодии 2022г около 6%, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Компания рекомендовала выплатить 780 рублей в виде дивидендов за I полугодие 2022 (10-процентная доходность). Это рекордные полугодовые дивиденды в истории компании. "ФосАгро" в 2022г оказалась в гораздо лучшем положении, чем другие российские производители, учитывая отсутствие зависимости от судоходных маршрутов стран Балтии (вопросы логистики больше коснулись "Акрона"), снятие ограничений на экспорт российских удобрений из США и ЕС, отсутствие ограничений со стороны российского правительства в отношении экспорта фосфорных удобрений и высокий спрос на ключевых рынках Латинской Америки и Индии", - пишут аналитики.

При текущих прогнозах экспертов инвесткомпании о стоимости доллара США в диапазоне 60-65 руб./$1 и цене DAP на уровне $700-800, они ожидают, что уровень DPS (дивиденды на акцию) во IIП22 составит 504 рубля, дивидендная доходность около 6%.

"Основные риски для инвестиционной привлекательности "ФосАгро" включают дальнейшее укрепление рубля, возобновление экспорта удобрений из Китая, снижение цен на газ в Европе и коррекцию цен после окончания сезона использования фосфатов в конце осени", - отмечается в комментарии.

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