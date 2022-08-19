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19 августа 2022 года 15:32

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Pfizer с целью $54,2

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $54,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: $46,11, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Фармацевтический гигант Pfizer отчитался за II квартал 2022г значительно лучше ожиданий аналитиков. Выручка выросла на 46% год к году и составила $27,7 млрд - на $1,5 млрд выше прогнозов. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 92% до $2,04 против ожидавшихся $1,72. При этом главными драйверами роста в отчетный период стали продажи препаратов от коронавируса. Компания повысила прогноз по выручке на финансовый год примерно на $2 млрд, но с учетом негативного влияния валютных курсов оценка продаж остается в диапазоне $98-102 млрд. Препараты против COVID-19 продолжают быть основными факторами прогнозного роста до конца текущего года", - отмечают эксперты "Финама".

Они указывают, что с точки зрения технического анализа акции двигаются в боковике и на данный момент находятся вблизи ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $46,11 риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Pfizer Inc. - американская транснациональная фармацевтическая компания, одна из крупнейших в мире.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-PFIZER-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ


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