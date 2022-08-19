"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 130 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 130 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,62%, стоп-приказ: 110 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что жесткая санкционная риторика в отношении металлургов сейчас утихла, что можно расценивать как позитив. Одновременно идет процесс переориентация экспорта на азиатские рынки. При условии, что "НЛМК" опубликует отчетность, в октябре будет возможность точнее оценить влияние текущий рыночной конъюнктуры на бизнес группы.

"С технической точки зрения цена встретила поддержку в районе 114 рублей за бумагу. Краткосрочно возможен отскок и формирование бокового движения. При объёме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 110 рублей риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск - 3,35". - указывают эксперты "Финама".

Группа "НЛМК" - международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Европы.

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