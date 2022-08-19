.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду - "Солид Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
19 августа 2022 года 14:33
Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду - "Солид Брокер"
Спрос на золотые биржевые фонды в России растет вопреки мировому тренду, отмечается в комментарии инвесткомпании "Солид Брокер". "Глобальные инвесторы выходят из биржевых фондов золота (ETF): в июле фонды зафиксировали чистый отток капитала в размере $4,5 млрд, следует из отчета Всемирного совета по золоту. Отток средств продолжается третий месяц подряд: в мае фонды лишились $3,1 млрд, в июне - еще $1,7 млрд. Но в России все иначе: инвестиционный спрос на драгметаллы растет, причем основной сосредоточен именно в биржевых золотых фондах", - указывает эксперты. На их взгляд, в России спрос на золото обусловлен, стремлением населения сохранить валютную позицию на фоне общего тренда по девалютизации. Помимо классических биржевых фондов, сейчас активно стала использоваться валютная секция Мосбиржи, на которой представлен спотовый инструмент на золото: GLDRUB_TOM. "По сути, вы покупаете золото в рублях от одного грамма, причем покупаете напрямую, а не через биржевой фонд с ежегодной комиссией, - пишут аналитики "Солид Брокер". - Мы считаем этот инструмент вполне приемлемым для сохранения валютной позиции, так как золото в долгосрочном периоде растёт, сохраняя свою ценность на фоне долларовой инфляции. Однако в краткосрочном периоде подвержено волатильности, что нужно помнить при инвестировании любой драгметалл". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ETF-АНАЛИТИКА
.
19 августа 2022 года 16:33
Дивидендная доходность акций "ФосАгро" может составить во II полугодии 2022г около 6%, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Компания рекомендовала выплатить 780 рублей в виде дивидендов за I полугодие 2022 (10-процентная доходность). Это рекордные полугодовые дивиденды в истории... читать дальше
.19 августа 2022 года 16:02
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, на уровне 4300 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Виталий Кононов. "S&P 500 завершает продолжительное ралли, наблюдавшееся в течение последних двух месяцев, и, вероятно, может начать... читать дальше
.19 августа 2022 года 15:32
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $54,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,5%, стоп-приказ: $46,11, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Фармацевтический гигант Pfizer отчитался за... читать дальше
.19 августа 2022 года 15:02
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 130 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,62%, стоп-приказ: 110 рублей, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.19 августа 2022 года 14:02
Котировки бумаг "ФосАгро", скорее всего, будут демонстрировать умеренный рост в преддверии внеочередного собрания акционеров (ВОСА) 21 сентября 2022 года, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Игоря Галактионова. "При всех позитивных факторах важно учесть, что значительная их... читать дальше
.19 августа 2022 года 13:38
Котировки золота, скорее всего, продолжат торги в пятницу в диапазоне $1750-1770 за тройскую унцию, полагает аналитик Sber CIB, Антон Чернышев. "Золото протестировало уровень поддержки $1750/унц. на торгах в Азии в пятницу, но отыграло часть потерь и котируется около $1755. Значимой для рынка... читать дальше
.19 августа 2022 года 13:15
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Lyft Inc. до $24,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, на горизонте года из-за изменения прогноза операционных показателей, повышения безрисковой ставки и снижения рыночных мультипликаторов в отрасли,... читать дальше
.19 августа 2022 года 12:43
Существенный рост котировок акций "Московской биржи" в ближайшее время маловероятен, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев. "Комиссионные доходы Мосбиржи во втором квартале 2022 года сократились на 18,8% кв/кв, до 8,056 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 17,7% кв/кв, до... читать дальше
.19 августа 2022 года 12:21
Среднесрочные и долгосрочные ожидания по цене акций "Магнита" умеренно позитивные, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. "Магнит" представил мощные результаты за II квартал. Сильную динамику показали все ключевые метрики. Основным драйвером роста стал рост инфляции в... читать дальше
.19 августа 2022 года 11:52
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Microsoft Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $337 за штуку на август 2023 года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "По итогам четвертого квартала и полного 2022 ф.г. эмитент представил умеренно позитивный отчет. Темпы роста... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.