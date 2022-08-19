BCS Express снизил прогнозную цену акций Lyft до $24,5

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Lyft Inc. до $24,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, на горизонте года из-за изменения прогноза операционных показателей, повышения безрисковой ставки и снижения рыночных мультипликаторов в отрасли, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена экспертами по итогам отчетности эмитента.

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