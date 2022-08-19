Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Магнита

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита", сообщается в комментарии.

"Отчетность "Магнита" за 2К22 говорит о достаточно хорошем состоянии дел у ведущих продуктовых ритейлеров России. Им удается и переносить рост расходов в потребительские цены, и сохранять неплохую рентабельность в сложных условиях деятельности. Мы сохраняем наш рейтинг "покупать" по бумагам эмитента", - отмечает аналитик Константин Белов.

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