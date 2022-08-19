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19 августа 2022 года 11:12
Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Магнита
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Магнита", сообщается в комментарии. "Отчетность "Магнита" за 2К22 говорит о достаточно хорошем состоянии дел у ведущих продуктовых ритейлеров России. Им удается и переносить рост расходов в потребительские цены, и сохранять неплохую рентабельность в сложных условиях деятельности. Мы сохраняем наш рейтинг "покупать" по бумагам эмитента", - отмечает аналитик Константин Белов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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