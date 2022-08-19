Рубль, вероятно, проведет торги пятницы в диапазоне 59-61 руб./$1 - Freedom Finance Global

Пара доллар/рубль, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 59-61 руб./$1, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Не ожидаем заметного отклонения курса от отметки 60 руб./$1 до конца августа", - отмечает эксперт в комментарии.

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