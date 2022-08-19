ОФЗ будут торговаться в пятницу около текущих уровней - ПСБ

Рублевые гособлигации будут торговаться в пятницу около текущих уровней, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Рынок ОФЗ в четверг сохранил позитивную динамику, индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,03%. При этом активность на рынке остается низкой, объем торгов по индексу составил 4,4 млрд руб. (в 2,3 раза меньше среднего в июне-июле). Реакция инвесторов на недельную статистику по замедлению инфляции в РФ оказалась слабой. Восстановление котировок нефти марки Brent выше $96 за баррель и укрепление курса рубля также не смогли заметно активизировать покупателей ОФЗ. Сдерживающим фактором мы видим риски снижения спроса на российский экспорт в условиях замедления мировой экономики и ожидания ухудшение исполнения федерального бюджета во втором полугодии этого года. В пятницу ожидаем, что ОФЗ будут торговаться около достигнутых уровней. Повышение спроса на рублевые гособлигации может произойти по мере завершения августовского сезона отпусков и приближения сентябрьского заседания ЦБР, на котором ключевая ставка может быть снижена с 8,0% до 7,5% годовых", - пишет эксперт в комментарии.

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