Укрепление рубля может сохраниться до середины следующей недели - "Открытие Инвестиции"

Укрепление курса рубля может сохраниться до середины следующей торговой недели, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Укреплению рубля способствовали возвращение нефти выше $95 за баррель марки Brent, рост цены на газ в Европе до $2500 за 1000 кубометров, а также подготовка компаний к налоговым платежам. Долгое время объемы торгов в евро и юане превышали таковые в долларе США, что мы связываем с оплатой российских поставок в рублях и активностью импортеров. Тенденция к укреплению рубля может сохраниться до середины следующей недели", - отмечается в комментарии.

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