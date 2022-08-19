Индекс Мосбиржи может снизиться до 2150п на торгах в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи может снизиться до 2150 пунктов на торгах в пятницу на фоне резкого падения объемов торгов, приближения выходных и ухудшившегося внешнего фона, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

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