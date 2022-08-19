Цена нефти, вероятно, будет консолидироваться около $95-96/барр. в пятницу - ПСБ

Цена нефти марки Brent, вероятно, будет консолидироваться около уровней $95-96 за баррель в течение торговой сессии в пятницу, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цена на нефть марки Brent смогла неплохо отскочить в четверг, частично нивелировав снижение последних дней. Ближайший фьючерс (октябрьский) в итоге вернулся в диапазон $95-100 за баррель. Если настроения инвесторов не ухудшатся, то считаем возможным его удержание в этом диапазоне и на следующей неделе. Как мы считаем, риски по Ирану пока отодвинуты на второй план ввиду большой вероятности затягивания с согласованием ядерной сделки. На первый план сейчас больше выступают риски относительно замедления темпов мировой экономики и то, как это затронет спрос на энергоносители. Полагаем, что в пятницу в отсутствие особых новостей стоимость фьючерса на нефть марки Brent будет консолидироваться в районе $95-96 за баррель. Из статистики отметим данные по числу буровых установок в США", - пишет аналитик в комментарии.

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