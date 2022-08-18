Дивдоходность акций Группы Позитив за 2022г может составить 2-3,3% - ITI Capital

Дивидендная доходность акций "Группы Позитив" за 2022г может составить 2-3,3%, отмечается в аналитическом материале ITI Capital.

"Группа Позитив" может позволить себе увеличивать дивиденды, так как является одним из бенефициаров ухода иностранных вендоров с российского рынка и переориентации IT-бюджетов реального сектора российской экономики на кибербезопасность, - пишут аналитики Станислав Юдин и Елизавета Хёрн. - СД компании 6 апреля рекомендовал выплатить дивиденды акционерам в размере 14,4 руб. на акцию, или 950 млн руб., что подразумевает дивидендную доходность на уровне 1,56%. Общая сумма дивидендов равна 50% от чистой прибыли по МСФО, полученной за 2021г (1,9 млрд руб.), что соответствует дивидендной политике компании. Дивиденды были выплачены во 2К22, ожидаемо способствовав росту чистого долга во 2К22. Менеджмент планирует, что в текущем 2022г чистая прибыль вырастет до 3-5 млрд руб. Таким образом, дивиденды за 2022г могут составить 22,7 руб.-37,9 руб./акция, что подразумевает дивидендную доходность 2-3,3%".

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