Индекс Мосбиржи может перейти к снижению на фоне локального укрепления рубля - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти к постепенному снижению на фоне локального укрепления рубля, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

По мнению эксперта, на отечественном рынке акций в четверг преимущественно прослеживалась безыдейность - инвесторы ожидают новых стимулов к покупкам бумаг. При этом технически индекс Мосбиржи формирует фигуру "двойная вершина", что также охлаждает интерес к рынку.

Аналитик отметил также, что рубль перешел к укреплению в преддверии скорых налоговых выплат, и это является риск фактором для фундаментального профиля компаний.

"Лучше остальных торговался финансовый сектор. Перед скорыми финансовыми результатами дорожали бумаги Сбера. Ощутимый рост также продемонстрировали акции "СПБ Банка" на фоне решения акционеров о выплате дивидендов в размере 11,81 руб. на обыкновенную акцию. В аутсайдерах торгов был сектор телекоммуникаций. Мы полагаем, что индекс Мосбиржи может перейти к постепенному снижению на фоне локального укрепления рубля. Ориентиром может выступить отметка 2150 пунктов", - пишет Жильников.

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