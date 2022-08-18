"Финам" снизил рейтинг акций NiSource до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций NiSource с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость на уровне $32 за штуку для этих бумаг на июнь 2023 года была сохранена экспертами.

"С момента выхода нашего исследования от 22 июня акции коммунального оператора NiSource поднялись в стоимости на 17,5%, и сейчас дальнейший потенциал их роста выглядит ограниченным. Важным драйвером для акций стала сохраняющаяся угроза рецессии в США, которая позитивна для котировок эмитента ввиду регулируемого профиля компании. Кроме того, холдинг относительно неплохо отчитался за второй квартал, сохранив операционную прибыль на уровне аналогичного периода 2021 года", - отмечает аналитик Александр Ковалев.

NiSource - американская газовая коммунальная компания, обслуживающая около 3,2 млн потребителей в 6 штатах (Огайо, Пенсильвания, Вирджиния, Кентукки, Мэриленд и Индиана). Кроме того, холдинг отпускает электроэнергию 0,48 млн розничных потребителей в Индиане, а также реализует ее с собственных электростанций на оптовый рынок.

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