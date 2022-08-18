"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций NetEase

Аналитики "Финама" подтверждают рейтинг "покупать" для акций NetEase Inc., с прогнозной стоимостью 167,9 гонконгского доллара (HKD) на Гонконгской бирже, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"Компания представила достойный отчет за второй квартал 2022 года, динамика ее финансовых показателей не замедлилась, несмотря на ухудшение макросреды. NetEase - один из немногих эмитентов, которым удается контролировать операционные затраты и сохранять высокую маржинальность", - пишет эксперт Ксения Лапшина.

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