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18 августа 2022 года 15:43

BCS Express сохраняет рекомендацию "держать" для акций Walmart

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "держать" для акций Walmart Inc. c прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Walmart предоставил финансовые результаты за второй квартал выше консенсуса. Менеджмент подтвердил прогноз по росту сопоставимых продаж на 4%, при этом прогноз по EPS на 2022 год был повышен. Мы оцениваем это умеренно позитивно, так как компания смогла повысить эффективность управления оборотным капиталом, что должно снизить промо активность и поддержать валовую маржу", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-WALMART-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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